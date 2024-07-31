Светская хроника за сркду

Светская хроника Ромелу Лукаку согласен на понижение зарплаты ради перехода в "Наполи". "Арсенал" договорился с Микелем Мерино. "Тоттенхэм" не будет покупать Федерико Кьезу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Челси" продолжает переговоры по аренде нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, при этом собираясь продать Ромелу Лукаку в итальянский клуб. (The Athletic)

Лукаку согласился пойти на понижение зарплаты ради трансфера в "Наполи". (Ben Jacobs)

"Челси" согласовал компенсацию в 16.7 млн. фунтов за юного голкипера "Генка" Майка Пендерса. (HLN)

"Арсенал" согласовал условия четырехлетнего контракта с полузащитником "Реал Сосьедад" Микелем Мерино. (Sports Zone)

"Спортинг" готов отпустить нападающего Виктора Дьекереша в "Арсенал" за сумму меньше, чем отступные по контракту игрока в 86 млн. фунтов. (HITC)

"Ливерпуль" предложил 21 млн. фунтов за полузащитника "Дженоа" Мортена Френдрупа. (TMW)

Бывший полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо отверг "Ливерпуль". (Tutto Juve)

"Ливерпуль" готовит предложение о покупке защитника "Ювентуса" Глейсона Бремера. (TEAMtalk)

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Ганнибал Межбри близок к переходу в "Рейнджерс". Два клуба еще обсуждают, будет это аренда или постоянный трансфер. (TEAMtalk)

"Юнайтед" договаривается с Адриеном Рабьо. (Caughoffside)

"Юнайтед" потребуется другой полузащитник, если Скотт Мактоминей будет продан. (Football Insider)

"Юнайтед" отклонил предложение "Галатасарая" в 12.6 млн. фунтов о покупке Мактоминея. (Ali Naci Kucuk)

Вингер "Ювентуса" Федерико Кьеза не является трансферной целью для "Тоттенхэма". (Sky Sports)

Дортмундская "Боруссия" согласовала покупку 33-летнего полузащитника "Брайтона" Паскаля Гросса за 5.9 млн. фунтов. (The Guardian)

"Вест Хэм" готов отказаться от дальнейшей борьбы за вингера "Лидса" Крисенсио Саммервилла. (talkSPORT)

"Астон Вилла" заинтересована в нападающем "Кристал Пэлас" Жан-Филиппе Матета. (Daily Express)

"Эвертон" может сделать предложение о покупке нападающего "Ромы" Тэмми Абрахэма. (Sport Italia)

"Фулхэм" пытается заключить сделку по приобретению полузащитника "Флуминенсе" Андре. (Bruno Andrade)

Другое

"Манчестер Сити" сыграл товарищеский матч против "Барселоны" со счетом 2:2, уступив в серии пенальти. (BBC)

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может сменить Яна Райта в роли соведущего телешоу Match of the Day. (The Sun)

Голкипер "Арсенала" Давид Райя сделал себе пересадку волос. (The Sun)

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд отдыхает со своей подружкой на Барбадосе. (The Sun)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2024 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1561

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Последние комментарии:




  1. alexomck 31.07.2024 14:22 # alexomck
    H2H лига фентези:
    https://fantasy.premierleague.com/leagues/auto-join/va8tvl

    Classic лига:
    https://fantasy.premierleague.com/leagues/auto-join/snkicf

    (ответить)

  2. thegodmother 31.07.2024 14:12 # thegodmother
    запоминайте, я хохол, а каждый хохол является животным

    (ответить)

  3. bembo 31.07.2024 14:11 # bembo
    запоминайте, ИМПЕРАТОРЫ БУДУТ НА ТРОНЕ

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  4. geniusss 31.07.2024 14:03 # geniusss
    Ради хороших отношений с Польшей Зеленский предаст бандеровцев

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью польским СМИ заявил: «Нужно сказать ясно: не будет вступления Украины в ЕС, если не будет решен вопрос Волынской резни».

    Героизация УПА* является одним из элементов идеологии украинского государства. Волынская же резня в украинских школьных и вузовских учебниках или вообще не упоминается, или рассматривается как элемент противостояния УПА с польской армией.

    Серый кардинал Украины Андрей Ермак понимает, что майданному режиму нужны хорошие отношения с Польшей. И как дать Варшаве то, что она хочет?

    Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями, пишет журналист Сергей Миркин.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    (ответить)

  5. vasant-balan 31.07.2024 13:58 # vasant-balan
    H2H лига фентези:
    https://fantasy.premierleague.com/leagues/auto-join/va8tvl

    Classic лига:
    https://fantasy.premierleague.com/leagues/auto-join/snkicf

    (ответить)

  6. sobchak-ynwa 31.07.2024 13:57 # sobchak-ynwa
    Ростех отгрузил в войска очередную партию гаубиц «Мальва».

    Госкорпорация отправила в армию очередную партию самоходных артиллерийских орудий 2С43 «Мальва» калибра 152-мм. Это первая отечественная колесная гаубица, созданная на шасси БАЗ с формулой 8х8.

    «Мальва» предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных батарей, позиций ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника. Гаубица имеет режим «одновременный огневой налет», когда несколько выпущенных по разным траекториям и с разной скоростью снарядов достигают цели в один момент времени.

    2С43 отличается быстротой развертывания и свертывания на позиции. Это очень важно в условиях напряженной контрбатарейной борьбы в зоне спецоперации.

    «Мальвы» активно применяются для КББ на харьковском направлении, где их главной целью становятся прибывающие в зону боевых действий артиллерийские подразделения ВСУ.

    (ответить)

  7. thegodmother 31.07.2024 13:54 # thegodmother
    Дрон-вояж: гуляющих ВСУшников оперативно наказали операторы 200-й бригады. Быть добру!

    Группа воздушной разведки отдельной гвардейской 200-й бригады снова показала своё мастерство. На этот раз их внимание привлекли два расслабленных ВСУшника, решивших прогуляться в зоне боевых действий.
    Видимо, украинские солдаты настолько уверены в своей невидимости, что забыли про наличие наших FPV-дронов. Но операторы 200-й бригады быстро напомнили им, что прогулки в таких местах могут закончиться весьма неприятно.

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  8. stepashko 31.07.2024 13:54 # stepashko
    Я узкий и...

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  9. ponasenkov-lfc 31.07.2024 13:52 # ponasenkov-lfc
    Тульские десантники уничтожили командно-наблюдательный пункт и расчет ПТУР ВСУ

    населенный пункт Переездное, ДНР

    Разведкой были выявлены наблюдательный пункт роты ВСУ и замаскированная огневая позиция ПТУР, с которой противник осуществлял пуски противотанковых управляемых ракет. Целеуказания были переданы на батарею для нанесения удара.

    Серией ударов расчет 152-мм гаубицы Д-20 уничтожил выявленные объекты. В свою очередь, штурмовики «крылатой пехоты» зашли и зачистили опорный пункт, взяв в плен трех военнослужащих ВСУ.

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  10. marcinkevich-lfc 31.07.2024 13:51 # marcinkevich-lfc
    Корабли Каспийской флотилии провели морской бой с условным противником в рамках масштабных учений ВМФ России

    Свыше 20 боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии вышли в морские полигоны в рамках масштабных учений ВМФ России. Безопасный вывод сил из пункта базирования и траление фарватера обеспечили корабли противоминной обороны.

    В районе выполнения боевых упражнений экипажи малых ракетных и артиллерийских кораблей сформировали походные ордеры и приступили к патрулированию района. После обнаружения отряда кораблей условного противника расчёты артиллерийских боевых частей осуществили наведение на цели, а с выходом на максимальную дистанцию открытия огня вступили в артиллерийскую дуэль.

    Также в ходе боя корабли Каспийской флотилии отразили удары средств воздушного нападения, провели тренировки по борьбе за живучесть и боевому маневрированию для вывода сил из-под ударов.

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  11. vasant-balan 31.07.2024 13:50 # vasant-balan
    238 бригада сжигает американские М198, поддерживая наступление на Кураховском и Южно-Донецком направлениях
    В ходе контрбатарейной борьбы кубанские артиллеристы на Кураховском направлении орудием М46 уничтожили артиллерийское орудие ВСУ вместе с расчётом.
    На видео №2 в районе н.п. Романовка, поддерживая наступление 20-й мотострелковой дивизии, ударно-разведывательный дивизион кубанских артиллеристов из 238 бригады ВС РФ обнаружил американскую буксируемую 155-мм гаубицу М198и поразил точным ударом "Ланцета".

    (ответить)

  12. kellborn 31.07.2024 13:43 # kellborn
    "Ливерпуль" предложил 21 млн. фунтов за полузащитника "Дженоа" Мортена Френдрупа. (TMW)

    Источник: http://fapl.ru/posts/109102/

    Это, кстати, особенно смешно. Челси и Ливерпуль реально как братские клубы. Одни тратят миллиарды на состав, покупая шлак. Вторые дрочат там свои копейки сидят, при этом в конце покупая очередного Эндо бесполезного.

    Сука, 23-х летний датчанин карлик цпз... У них в составе есть Гравенберг, Макалистер, Собослаи, Эллиот, Джонс, Кларк.

    Кто из них должен сесть на лавку? Или этот карлан покупается сам в запас за 25 лямов, когда клуб деньги скоро на краудфандинге собирать будет?

    (ответить)

  13. narcot 31.07.2024 13:40 # narcot
    а потом манкурт и кекстер расскажут, что все жиробасы в омэрике



    Больше половины жителей России имеет избыточный вес — данные Росстата.

    В России за пять лет выросла доля взрослых людей с лишним весом — избыточные килограммы, соответствующие стадиям предожирения и ожирения, имели в 2023 году 62,5% жителей страны в возрасте от 19 лет. Доля людей нормальным весом — снизилась с 36,3 до 35,7%.

    Больше всего прибавили в весе мужчины — среди них доля людей с нормальным и избыточным весом составила 30,9 и 52,4 процента соответственно против 34 и 46,9 процента пять лет назад

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  14. kellborn 31.07.2024 13:36 # kellborn
    Блять, а почему тут нахуй ни одного коммента о футболе? Все заблокировать!

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  15. geniusss 31.07.2024 13:30 # geniusss
    На Олимпиаде в Париже наконец-то состоялся заплыв триатлонистов.

    Ранее из-за загрязнения Сены отменили два тренировочных заплыва, а мужской турнир перенесли с 30-го на 31 июля.

    "Фиаско 1,4 млрд", - с таким заголовком вышли некоторые французские СМИ после отмен тренировок и переноса соревнований. 1,4 млрд евро - столько власти Франции потратили на очистку Сены к Олимпиаде.

    (ответить)

  16. geniusss 31.07.2024 13:27 # geniusss
    Минобороны объявило о новом этапе учений с тактическим ядерным оружием близ границ с Украиной

    Российские военные начали третий и последний этап нестратегических ядерных учений, сообщило Минобороны РФ. Маневры пройдут в Центральном и Южном военных округах. Последний граничит с Украиной.

    «В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей ВС России к боевому применению нестратегического ядерного оружия», — говорится в сообщении ведомства.

    В частности, военные отработают учебно-боевые задачи получения учебных боеприпасов для комплексов «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного перемещения в назначенные районы для проведения электронных пусков. Одновременно с этим личный состав подразделений авиации Военно-комических сил (ВКС), который будет задействован в учениях, отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования.

    (ответить)

  17. alexomck 31.07.2024 13:18 # alexomck
    "Ливерпуль" предложил 21 млн. фунтов за полузащитника "Дженоа" Мортена Френдрупа. (TMW)

    "Ливерпуль" готовит предложение о покупке защитника "Ювентуса" Глейсона Бремера. (TEAMtalk)

    Источник: http://fapl.ru/posts/109102/?c=1

    остановите эту машину

    (ответить)

  18. narcot 31.07.2024 13:14 # narcot
    оруууууууу



    Госдума отклонила законопроект об отсрочке от мобилизации отцам троих детей

    В законопроекте, который внесли в Госдуму еще в сентябре 2022 года, предлагалось освободить от мобилизации отцов трех и более детей, и поднять их возраст до 18 лет, а для учащихся по очной форме обучения - до 23 лет.

    В документе, подписанным главой комитета Андреем Картаполовым, говорилось, что депутаты не могут согласиться с ним, потому что «расширение перечня отсрочек негативно отразится на комплектовании ВС РФ», пишет Baza.

    На заседании 30 июля законопроект окончательно отклонили.

    (ответить)

  19. alexomck 31.07.2024 13:13 # alexomck
    Голкипер "Арсенала" Давид Райя сделал себе пересадку волос. (The Sun)

    Источник: http://fapl.ru/posts/109102/#reply

    Челси ещё не всех вратарей купил, а у Райи уже волосы выпали.

    (ответить)

  20. vasant-balan 31.07.2024 13:11 # vasant-balan
    Несмотря на все попытки остановить русских, они продолжают идти вперед, заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко

    Начавшееся в прошлом году наступление только набирает обороты, и если так пойдет и дальше, успехи России могут достигнуть стратегического масштаба, констатирует он

    Мы - Русские! С нами Бог!

    (ответить)

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