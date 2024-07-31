Светская хроника за сркду
Ромелу Лукаку согласен на понижение зарплаты ради перехода в "Наполи". "Арсенал" договорился с Микелем Мерино. "Тоттенхэм" не будет покупать Федерико Кьезу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.
"Челси" продолжает переговоры по аренде нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, при этом собираясь продать Ромелу Лукаку в итальянский клуб. (The Athletic)
Лукаку согласился пойти на понижение зарплаты ради трансфера в "Наполи". (Ben Jacobs)
"Челси" согласовал компенсацию в 16.7 млн. фунтов за юного голкипера "Генка" Майка Пендерса. (HLN)
"Арсенал" согласовал условия четырехлетнего контракта с полузащитником "Реал Сосьедад" Микелем Мерино. (Sports Zone)
"Спортинг" готов отпустить нападающего Виктора Дьекереша в "Арсенал" за сумму меньше, чем отступные по контракту игрока в 86 млн. фунтов. (HITC)
"Ливерпуль" предложил 21 млн. фунтов за полузащитника "Дженоа" Мортена Френдрупа. (TMW)
Бывший полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо отверг "Ливерпуль". (Tutto Juve)
"Ливерпуль" готовит предложение о покупке защитника "Ювентуса" Глейсона Бремера. (TEAMtalk)
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Ганнибал Межбри близок к переходу в "Рейнджерс". Два клуба еще обсуждают, будет это аренда или постоянный трансфер. (TEAMtalk)
"Юнайтед" договаривается с Адриеном Рабьо. (Caughoffside)
"Юнайтед" потребуется другой полузащитник, если Скотт Мактоминей будет продан. (Football Insider)
"Юнайтед" отклонил предложение "Галатасарая" в 12.6 млн. фунтов о покупке Мактоминея. (Ali Naci Kucuk)
Вингер "Ювентуса" Федерико Кьеза не является трансферной целью для "Тоттенхэма". (Sky Sports)
Дортмундская "Боруссия" согласовала покупку 33-летнего полузащитника "Брайтона" Паскаля Гросса за 5.9 млн. фунтов. (The Guardian)
"Вест Хэм" готов отказаться от дальнейшей борьбы за вингера "Лидса" Крисенсио Саммервилла. (talkSPORT)
"Астон Вилла" заинтересована в нападающем "Кристал Пэлас" Жан-Филиппе Матета. (Daily Express)
"Эвертон" может сделать предложение о покупке нападающего "Ромы" Тэмми Абрахэма. (Sport Italia)
"Фулхэм" пытается заключить сделку по приобретению полузащитника "Флуминенсе" Андре. (Bruno Andrade)
Другое
"Манчестер Сити" сыграл товарищеский матч против "Барселоны" со счетом 2:2, уступив в серии пенальти. (BBC)
Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может сменить Яна Райта в роли соведущего телешоу Match of the Day. (The Sun)
Голкипер "Арсенала" Давид Райя сделал себе пересадку волос. (The Sun)
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд отдыхает со своей подружкой на Барбадосе. (The Sun)
31.07.2024 13:00
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Последние комментарии:
H2H лига фентези:
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Classic лига:
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(ответить)
запоминайте, я хохол, а каждый хохол является животным
(ответить)
запоминайте, ИМПЕРАТОРЫ БУДУТ НА ТРОНЕ
(ответить)
Ради хороших отношений с Польшей Зеленский предаст бандеровцев
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью польским СМИ заявил: «Нужно сказать ясно: не будет вступления Украины в ЕС, если не будет решен вопрос Волынской резни».
Героизация УПА* является одним из элементов идеологии украинского государства. Волынская же резня в украинских школьных и вузовских учебниках или вообще не упоминается, или рассматривается как элемент противостояния УПА с польской армией.
Серый кардинал Украины Андрей Ермак понимает, что майданному режиму нужны хорошие отношения с Польшей. И как дать Варшаве то, что она хочет?
Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями, пишет журналист Сергей Миркин.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
(ответить)
H2H лига фентези:
https://fantasy.premierleague.com/leagues/auto-join/va8tvl
Classic лига:
https://fantasy.premierleague.com/leagues/auto-join/snkicf
(ответить)
Ростех отгрузил в войска очередную партию гаубиц «Мальва».
Госкорпорация отправила в армию очередную партию самоходных артиллерийских орудий 2С43 «Мальва» калибра 152-мм. Это первая отечественная колесная гаубица, созданная на шасси БАЗ с формулой 8х8.
«Мальва» предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных батарей, позиций ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника. Гаубица имеет режим «одновременный огневой налет», когда несколько выпущенных по разным траекториям и с разной скоростью снарядов достигают цели в один момент времени.
2С43 отличается быстротой развертывания и свертывания на позиции. Это очень важно в условиях напряженной контрбатарейной борьбы в зоне спецоперации.
«Мальвы» активно применяются для КББ на харьковском направлении, где их главной целью становятся прибывающие в зону боевых действий артиллерийские подразделения ВСУ.
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Дрон-вояж: гуляющих ВСУшников оперативно наказали операторы 200-й бригады. Быть добру!
Группа воздушной разведки отдельной гвардейской 200-й бригады снова показала своё мастерство. На этот раз их внимание привлекли два расслабленных ВСУшника, решивших прогуляться в зоне боевых действий.
Видимо, украинские солдаты настолько уверены в своей невидимости, что забыли про наличие наших FPV-дронов. Но операторы 200-й бригады быстро напомнили им, что прогулки в таких местах могут закончиться весьма неприятно.
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Я узкий и...
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Тульские десантники уничтожили командно-наблюдательный пункт и расчет ПТУР ВСУ
населенный пункт Переездное, ДНР
Разведкой были выявлены наблюдательный пункт роты ВСУ и замаскированная огневая позиция ПТУР, с которой противник осуществлял пуски противотанковых управляемых ракет. Целеуказания были переданы на батарею для нанесения удара.
Серией ударов расчет 152-мм гаубицы Д-20 уничтожил выявленные объекты. В свою очередь, штурмовики «крылатой пехоты» зашли и зачистили опорный пункт, взяв в плен трех военнослужащих ВСУ.
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Корабли Каспийской флотилии провели морской бой с условным противником в рамках масштабных учений ВМФ России
Свыше 20 боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии вышли в морские полигоны в рамках масштабных учений ВМФ России. Безопасный вывод сил из пункта базирования и траление фарватера обеспечили корабли противоминной обороны.
В районе выполнения боевых упражнений экипажи малых ракетных и артиллерийских кораблей сформировали походные ордеры и приступили к патрулированию района. После обнаружения отряда кораблей условного противника расчёты артиллерийских боевых частей осуществили наведение на цели, а с выходом на максимальную дистанцию открытия огня вступили в артиллерийскую дуэль.
Также в ходе боя корабли Каспийской флотилии отразили удары средств воздушного нападения, провели тренировки по борьбе за живучесть и боевому маневрированию для вывода сил из-под ударов.
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238 бригада сжигает американские М198, поддерживая наступление на Кураховском и Южно-Донецком направлениях
В ходе контрбатарейной борьбы кубанские артиллеристы на Кураховском направлении орудием М46 уничтожили артиллерийское орудие ВСУ вместе с расчётом.
На видео №2 в районе н.п. Романовка, поддерживая наступление 20-й мотострелковой дивизии, ударно-разведывательный дивизион кубанских артиллеристов из 238 бригады ВС РФ обнаружил американскую буксируемую 155-мм гаубицу М198и поразил точным ударом "Ланцета".
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"Ливерпуль" предложил 21 млн. фунтов за полузащитника "Дженоа" Мортена Френдрупа. (TMW)
Источник: http://fapl.ru/posts/109102/
Это, кстати, особенно смешно. Челси и Ливерпуль реально как братские клубы. Одни тратят миллиарды на состав, покупая шлак. Вторые дрочат там свои копейки сидят, при этом в конце покупая очередного Эндо бесполезного.
Сука, 23-х летний датчанин карлик цпз... У них в составе есть Гравенберг, Макалистер, Собослаи, Эллиот, Джонс, Кларк.
Кто из них должен сесть на лавку? Или этот карлан покупается сам в запас за 25 лямов, когда клуб деньги скоро на краудфандинге собирать будет?
(ответить)
а потом манкурт и кекстер расскажут, что все жиробасы в омэрике
Больше половины жителей России имеет избыточный вес — данные Росстата.
В России за пять лет выросла доля взрослых людей с лишним весом — избыточные килограммы, соответствующие стадиям предожирения и ожирения, имели в 2023 году 62,5% жителей страны в возрасте от 19 лет. Доля людей нормальным весом — снизилась с 36,3 до 35,7%.
Больше всего прибавили в весе мужчины — среди них доля людей с нормальным и избыточным весом составила 30,9 и 52,4 процента соответственно против 34 и 46,9 процента пять лет назад
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Блять, а почему тут нахуй ни одного коммента о футболе? Все заблокировать!
(ответить)
На Олимпиаде в Париже наконец-то состоялся заплыв триатлонистов.
Ранее из-за загрязнения Сены отменили два тренировочных заплыва, а мужской турнир перенесли с 30-го на 31 июля.
"Фиаско 1,4 млрд", - с таким заголовком вышли некоторые французские СМИ после отмен тренировок и переноса соревнований. 1,4 млрд евро - столько власти Франции потратили на очистку Сены к Олимпиаде.
(ответить)
Минобороны объявило о новом этапе учений с тактическим ядерным оружием близ границ с Украиной
Российские военные начали третий и последний этап нестратегических ядерных учений, сообщило Минобороны РФ. Маневры пройдут в Центральном и Южном военных округах. Последний граничит с Украиной.
«В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей ВС России к боевому применению нестратегического ядерного оружия», — говорится в сообщении ведомства.
В частности, военные отработают учебно-боевые задачи получения учебных боеприпасов для комплексов «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного перемещения в назначенные районы для проведения электронных пусков. Одновременно с этим личный состав подразделений авиации Военно-комических сил (ВКС), который будет задействован в учениях, отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования.
(ответить)
"Ливерпуль" предложил 21 млн. фунтов за полузащитника "Дженоа" Мортена Френдрупа. (TMW)
"Ливерпуль" готовит предложение о покупке защитника "Ювентуса" Глейсона Бремера. (TEAMtalk)
Источник: http://fapl.ru/posts/109102/?c=1
остановите эту машину
(ответить)
оруууууууу
Госдума отклонила законопроект об отсрочке от мобилизации отцам троих детей
В законопроекте, который внесли в Госдуму еще в сентябре 2022 года, предлагалось освободить от мобилизации отцов трех и более детей, и поднять их возраст до 18 лет, а для учащихся по очной форме обучения - до 23 лет.
В документе, подписанным главой комитета Андреем Картаполовым, говорилось, что депутаты не могут согласиться с ним, потому что «расширение перечня отсрочек негативно отразится на комплектовании ВС РФ», пишет Baza.
На заседании 30 июля законопроект окончательно отклонили.
(ответить)
Голкипер "Арсенала" Давид Райя сделал себе пересадку волос. (The Sun)
Источник: http://fapl.ru/posts/109102/#reply
Челси ещё не всех вратарей купил, а у Райи уже волосы выпали.
(ответить)
Несмотря на все попытки остановить русских, они продолжают идти вперед, заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко
Начавшееся в прошлом году наступление только набирает обороты, и если так пойдет и дальше, успехи России могут достигнуть стратегического масштаба, констатирует он
Мы - Русские! С нами Бог!
(ответить)
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