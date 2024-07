Светская хроника за сркду

Ромелу Лукаку согласен на понижение зарплаты ради перехода в "Наполи". "Арсенал" договорился с Микелем Мерино. "Тоттенхэм" не будет покупать Федерико Кьезу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Челси" продолжает переговоры по аренде нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, при этом собираясь продать Ромелу Лукаку в итальянский клуб. (The Athletic)



Лукаку согласился пойти на понижение зарплаты ради трансфера в "Наполи". (Ben Jacobs)



"Челси" согласовал компенсацию в 16.7 млн. фунтов за юного голкипера "Генка" Майка Пендерса. (HLN)



"Арсенал" согласовал условия четырехлетнего контракта с полузащитником "Реал Сосьедад" Микелем Мерино. (Sports Zone)



"Спортинг" готов отпустить нападающего Виктора Дьекереша в "Арсенал" за сумму меньше, чем отступные по контракту игрока в 86 млн. фунтов. (HITC)



"Ливерпуль" предложил 21 млн. фунтов за полузащитника "Дженоа" Мортена Френдрупа. (TMW)



Бывший полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо отверг "Ливерпуль". (Tutto Juve)



"Ливерпуль" готовит предложение о покупке защитника "Ювентуса" Глейсона Бремера. (TEAMtalk)



Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Ганнибал Межбри близок к переходу в "Рейнджерс". Два клуба еще обсуждают, будет это аренда или постоянный трансфер. (TEAMtalk)



"Юнайтед" договаривается с Адриеном Рабьо. (Caughoffside)



"Юнайтед" потребуется другой полузащитник, если Скотт Мактоминей будет продан. (Football Insider)



"Юнайтед" отклонил предложение "Галатасарая" в 12.6 млн. фунтов о покупке Мактоминея. (Ali Naci Kucuk)



Вингер "Ювентуса" Федерико Кьеза не является трансферной целью для "Тоттенхэма". (Sky Sports)



Дортмундская "Боруссия" согласовала покупку 33-летнего полузащитника "Брайтона" Паскаля Гросса за 5.9 млн. фунтов. (The Guardian)



"Вест Хэм" готов отказаться от дальнейшей борьбы за вингера "Лидса" Крисенсио Саммервилла. (talkSPORT)



"Астон Вилла" заинтересована в нападающем "Кристал Пэлас" Жан-Филиппе Матета. (Daily Express)



"Эвертон" может сделать предложение о покупке нападающего "Ромы" Тэмми Абрахэма. (Sport Italia)



"Фулхэм" пытается заключить сделку по приобретению полузащитника "Флуминенсе" Андре. (Bruno Andrade)



Другое



"Манчестер Сити" сыграл товарищеский матч против "Барселоны" со счетом 2:2, уступив в серии пенальти. (BBC)



Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может сменить Яна Райта в роли соведущего телешоу Match of the Day. (The Sun)



Голкипер "Арсенала" Давид Райя сделал себе пересадку волос. (The Sun)



Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд отдыхает со своей подружкой на Барбадосе. (The Sun)