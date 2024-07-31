"Марсель" улучшил предложение по Нкетиа до 17 млн. фунтов
Французский "Марсель" улучшил свое предложение о покупке нападающего "Арсенала" Эдди Нкетиа примерно до 17 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне Премьер-Лиги Нкетиа отметился только 10 появлениями в стартовом составе "Арсенала", забив пять голов.
Нкетиа чувствует, что в свои 25 лет ему нужно играть регулярно, а "Арсенал" открыт к продаже своего воспитанника по правильной цене.
По информации The Athletic, новое предложение "Марселя" ближе к ожиданиям "Арсенала", но едва ли будет принято — "канониры" хотят за англичанина больше денег.
Также сообщается, что сам Нкетиа хочет поработать с главным тренером "Марселя" Роберто Де Дзерби и уже согласовал с французским клубом условия пятилетнего контракта.
31.07.2024 12:00
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Продадут его - купят напа
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надо однозначно отдавать. скам уровня Антони
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