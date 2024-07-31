Йоро рискует пропустить старт сезона

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лени Йоро рискует пропустить старт нового сезона из-за травмы, полученной в товарищеском матче против "Арсенала".

Всего пару недель назад "Юнайтед" приобрел Йоро у "Лилля" по сделке стоимостью 59 миллионов фунтов, однако уже в своем втором матче за "красных дьяволов" Лени получил травму.



Точный характер повреждения Йоро пока не ясен, однако 18-летний француз был замечен на костылях и в специальном защитном сапоге на левой ноге, что едва ли является хорошим признаком, сообщает BBC.



Добавим, новый сезон стартует для "Юнайтед" матчем за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" 10 августа. А спустя шесть дней "дьяволы" сыграют поединок первого тура Премьер-Лиги против "Фулхэма".



