"Челси" может избавиться от Чилуэлла

"Челси" может избавиться от защитника Бена Чилуэлла, который не соответствует игровой модели нового главного тренера Энцо Марески.

Сильным качеством Чилуэлла считаются подключения в атаку по своему левому флангу, однако Мареска ожидает, что его крайние защитники будут перемещаться в полузащиту при владении мяча.



Как сообщает Daily Mail, у тренерского штаба "Челси" возникли затруднения, чтобы найти Чилуэллу место на поле в предсезонных матчах. Бен не справляется с той инвертированной ролью, как хочет Мареска.



В данный момент Мареска не видит Чилуэлла игроком стартового состава, и это может подтолкнуть 27-летнего англичанина к уходу из "Челси", пока трансферное окно все еще открыто.



Контракт Чилуэлла с "Челси" действителен еще три года. Бен считается одним из лидеров в раздевалке и год назад был назначен вице-капитаном "синих".



Помимо Марка Кукурельи, который исключительным образом провел Евро-2024, Мареска может использовать слева в обороне Ренату Вейгу и Леви Колуилла.