Оби-Мартин решил перейти в "Юнайтед"

Чидо Оби-Мартин Нападающий Чидо Оби-Мартин, объявивший об уходе из академии "Арсенала", принял предложение "Манчестер Юнайтед".

На днях 16-летний Оби-Мартин объявил, что не будет продлевать свой школьный контракт с "Арсеналом", в системе которого он провел четыре года.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Оби-Мартин отклонил более выгодные предложения из Германии и решил связать свое будущее с "Юнайтед".

Учитывая свой возраст, Чидо подпишет с "Юнайтед" школьный контракт, а после исполнения 17 лет сможет заключить профессиональное соглашение.

Согласно слухам, "Арсенал" предлагал Оби-Мартину остаться с повышением зарплаты до 15,000 фунтов в неделю. В "Юнайтед" подросток из Дании будет получать вдвое больше.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Оби-Мартин

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2024 09:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 31.07.2024 09:41 # sausage
    Быстро манки подсуетились. Пенсам бы поучиться, а не искать шлак за границей.

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  2. wengerrrro 31.07.2024 09:25 # wengerrrro
    30к 17летний чел, как же доят этот мешок

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