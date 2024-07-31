Оби-Мартин решил перейти в "Юнайтед"

Нападающий Чидо Оби-Мартин, объявивший об уходе из академии "Арсенала", принял предложение "Манчестер Юнайтед".

На днях 16-летний Оби-Мартин объявил, что не будет продлевать свой школьный контракт с "Арсеналом", в системе которого он провел четыре года.



По информации журналиста Фабрицио Романо, Оби-Мартин отклонил более выгодные предложения из Германии и решил связать свое будущее с "Юнайтед".



Учитывая свой возраст, Чидо подпишет с "Юнайтед" школьный контракт, а после исполнения 17 лет сможет заключить профессиональное соглашение.



Согласно слухам, "Арсенал" предлагал Оби-Мартину остаться с повышением зарплаты до 15,000 фунтов в неделю. В "Юнайтед" подросток из Дании будет получать вдвое больше.