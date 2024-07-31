"Атлетико" и "Тоттенхэм" сражаются за Галлахера

Конор Галлахер "Атлетико" и "Тоттенхэм" сражаются за полузащитника "Челси" Конора Галлахера.

Как известно, Галлахер уже вступил в заключительный год по своему контракту, и "Челси" не желает терять своего воспитанника бесплатно следующим летом, хотя самого Конора такой вариант устроил бы.

По информации The Athletic, "Челси" уже значительно продвинулся в переговорах с "Атлетико" — компромисс между двумя клубами близок, но на данной стадии у испанской стороны нет никакой договоренности с Галлахером.

В данный момент "Челси" оценивает Галлахера в 40 миллионов фунтов, ранее этим летом отклонив предложение "Атлетико" в 30 млн. фунтов.

Sky Sports в свою очередь ожидает, что свое предложение о покупке Галлахера вскоре сделает "Тоттенхэм", который пытался заполучить 24-летнего игрока сборной Англии еще год назад.


Метки Атлетико, Галлахер, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2024 08:00

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  1. alexomck 31.07.2024 08:05 # alexomck
    Правильно, надо сливать парня, в этом Челси ещё только Палмер как-то старается, его через сезон-два сольют.

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