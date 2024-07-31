"Атлетико" и "Тоттенхэм" сражаются за Галлахера

"Атлетико" и "Тоттенхэм" сражаются за полузащитника "Челси" Конора Галлахера.

Как известно, Галлахер уже вступил в заключительный год по своему контракту, и "Челси" не желает терять своего воспитанника бесплатно следующим летом, хотя самого Конора такой вариант устроил бы.



По информации The Athletic, "Челси" уже значительно продвинулся в переговорах с "Атлетико" — компромисс между двумя клубами близок, но на данной стадии у испанской стороны нет никакой договоренности с Галлахером.



В данный момент "Челси" оценивает Галлахера в 40 миллионов фунтов, ранее этим летом отклонив предложение "Атлетико" в 30 млн. фунтов.



Sky Sports в свою очередь ожидает, что свое предложение о покупке Галлахера вскоре сделает "Тоттенхэм", который пытался заполучить 24-летнего игрока сборной Англии еще год назад.