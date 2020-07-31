"Борнмут" приобрел Хейсена у "Ювентуса"

Дин Хейсен "Борнмут" подтвердил приобретение защитника итальянского "Ювентуса" Дина Хейсена.

Хейсен заключил с "Борнмутом" контракт до 2030 года и стал уже четвертым приобретением команды Андони Ираолы этим летом после Алекса Полсена, Даниэля Джеббисона и Энеса Унала.

BBC оценивает трансфер 19-летнего Хейсена в 15.3 млн. фунтов, включая 2.5 млн. фунтов в виде бонусов. Эту сумму "вишенки" будут выплачивать в течение пяти лет.

Хейсен родился в Голландии, которую он представлял на международном уровне до U-19. Однако еще в пять лет Дин с семьей переехал в Испанию, за сборную U-21 которой он дебютировал в марте этого года после получения гражданства.

Вторую половину прошлого сезона Хейсен провел на правах аренды за "Рому", где сыграл 13 матчей во всех соревнованиях.


Метки Борнмут, трансферы, Хейсен, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2024 07:00

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