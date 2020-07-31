"Борнмут" приобрел Хейсена у "Ювентуса"

"Борнмут" подтвердил приобретение защитника итальянского "Ювентуса" Дина Хейсена.

Хейсен заключил с "Борнмутом" контракт до 2030 года и стал уже четвертым приобретением команды Андони Ираолы этим летом после Алекса Полсена, Даниэля Джеббисона и Энеса Унала.



BBC оценивает трансфер 19-летнего Хейсена в 15.3 млн. фунтов, включая 2.5 млн. фунтов в виде бонусов. Эту сумму "вишенки" будут выплачивать в течение пяти лет.



Хейсен родился в Голландии, которую он представлял на международном уровне до U-19. Однако еще в пять лет Дин с семьей переехал в Испанию, за сборную U-21 которой он дебютировал в марте этого года после получения гражданства.



Вторую половину прошлого сезона Хейсен провел на правах аренды за "Рому", где сыграл 13 матчей во всех соревнованиях.