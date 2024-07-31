"Эвертон" потратил 17 млн. фунтов на Джейка О'Брайена
"Эвертон" завершил приобретение центрального защитника французского "Лиона" Джейка О'Брайена.
Заплатив "Лиону" 17 миллионов фунтов в качестве компенсации, "Эвертон" заключил с О'Брайеном контракт на четыре года.
О'Брайен провел в "Лионе" всего один сезон, в течение которого сыграл 27 матчей и забил четыре гола в рамках Лиги 1.
О'Брайен начинал свою карьеру в родном "Корке", после чего перебрался в академию "Кристал Пэлас". Будучи игроком "орлов", Джейк направлялся в аренду в "Суиндон" и бельгийский "РВД Моленбек".
23-летний защитник сборной Ирландии становится уже четвертым приобретением команды Шона Дайча в это трансферное окно после Джека Харрисона, Йеспера Линдстрема, Тима Айрогбунама и Илимана Ндиайе.
31.07.2024 06:00
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