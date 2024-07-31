"Челси" укрепил последний рубеж Филипом Йоргенсеном

"Челси" объявил о приобретении голкипера испанского "Вильярреала" Филипа Йоргенсена за 20.7 млн. фунтов.

22-летний Йоргенсен подписал с "Челси" контракт до 2031 года и уже находится в Соединенных Штатах, где сейчас команда Энцо Марески проводит свое предсезонное турне.



Йоргенсен находился в системе "Вильярреала" с 2017 года, в декабре 2021 дебютировав за первую команду.



В прошлом сезоне Йоргенсен был первым номером "Вильярреала", сыграв 37 матчей во всех соревнованиях. Испанский клуб занял восьмое место в Ла Лиге, слегка не попав в еврокубки.



Йоргенсен родился в Швеции, которую он изначально и представлял на международной арене, однако затем Филип перешел под знамена молодежной сборной Дании U-21.



"Этот переход — исполнение мечты. Я очень взволнован тем, что присоединился к "Челси", одному из крупнейших клубов в мире. Мне не терпится познакомиться с каждым и начать играть со всеми своими новыми партнерами по команде", — сообщил Йоргенсен.



Ожидается, что в новом сезоне Йоргенсен составит конкуренцию Роберту Санчесу в борьбе за роль первого номера "Челси".



