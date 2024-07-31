Хау не контактировал с FA насчет работы в сборной Англии
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заявил, что не контактировал ни с кем из FA насчет вакансии в сборной Англии.
16 июля Гарет Саутгейт объявил о своем уходе с поста рулевого сборной Англии, и Хау был сразу же назван одним из фаворитов на образовавшуюся вакансию.
Однако спустя две недели никаких контактов между Хау и Ассоциацией по-прежнему нет. Эдди уверяет, что он всецело сосредоточен на работе в "Ньюкасле", который начинает новый сезон домашним матчем против "Саутгемптона" 17 августа.
"Абсолютного никакого контакта с кем-либо не было, и я полностью предан "Ньюкаслу". Здесь не о чем говорить".
"Мне не нужно обращаться к своим игрокам. Надеюсь, к настоящему моменту они уже знают, как я поступаю, как я веду себя на ежедневной основе и как я предан я клубу", — приводит слова Хау BBC.
31.07.2024 00:05
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