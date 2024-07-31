Хау не контактировал с FA насчет работы в сборной Англии

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заявил, что не контактировал ни с кем из FA насчет вакансии в сборной Англии.

16 июля Гарет Саутгейт объявил о своем уходе с поста рулевого сборной Англии, и Хау был сразу же назван одним из фаворитов на образовавшуюся вакансию.



Однако спустя две недели никаких контактов между Хау и Ассоциацией по-прежнему нет. Эдди уверяет, что он всецело сосредоточен на работе в "Ньюкасле", который начинает новый сезон домашним матчем против "Саутгемптона" 17 августа.



"Абсолютного никакого контакта с кем-либо не было, и я полностью предан "Ньюкаслу". Здесь не о чем говорить".



"Мне не нужно обращаться к своим игрокам. Надеюсь, к настоящему моменту они уже знают, как я поступаю, как я веду себя на ежедневной основе и как я предан я клубу", — приводит слова Хау BBC.