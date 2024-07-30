Грилиш назвал свое непопадание на Евро-2024 самым сложным моментом в карьере

Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш назвал непопадание в заявку сборной Англии на Евро-2024 самым сложным моментом в своей карьере.

Выйдя на замену в товарищеском матче против сборной Боснии и Герцеговины в начале июня, спустя несколько дней 28-летний Грилиш узнал, что ему не нашлось места в заявке англичан на Евро-2024.



Это не стало большим сюрпризом, учитывая не самый яркий сезон за "Сити" в исполнении Грилиша, но лично Джек это очень тяжело воспринял.



"Когда ты на каникулах, то каждый раз, включая телефон или телевизор, ты лишь видишь турнир, так что мне было сложно это не видеть".



"Я буду честен. С футбольной точки зрения, это была самая сложная вещь, с которой я когда-либо сталкивался в своей карьере".



"Я был абсолютно убит горем. Чтобы теперь двигаться вперед, я просто должен постараться использовать это в качестве мотивации на новый сезон".



"Я чувствовал, что должен быть там. Я чувствовал, что могу дать нечто другое относительно игроков в заявке сборной Англии. Но вышло, как вышло. Как я и сказал, это был сложнейший момент для меня как для футболиста. В моей карьере было много взлетов и падений", — цитирует Грилиша BBC.