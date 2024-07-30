Гвардиола: "Де Брюйне останется"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что полузащитник Кевин Де Брюйне останется в клубе.

Несмотря на неоднократные заявления Гвардиолы и самого Де Брюйне, Кевина продолжают настойчиво сватать в Саудовскую Аравию.



По словам Гвардиолы, Де Брюйне доступна привилегия самостоятельно принять решение, однако никаких предложений насчет 33-летнего бельгийца "Сити" не поступало.



"Клуб поставил меня в известность, что у них нет никаких предложений. Я не знаю, что случится, но я хочу, чтобы он остался".



"Он был здесь до моего прихода. Он является главным старожилом здесь среди игроков".



"Как в случае, например, с Давидом (Сильвой) и другими игроками, он обладает правом самостоятельно решать свое будущее".



"Он так много всего сделал для нас, поэтому он может принять это решение. По информации, которая есть у меня сейчас, он останется", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.