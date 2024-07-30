Гвардиола: "Де Брюйне останется"

Кевин Де Брюйне Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что полузащитник Кевин Де Брюйне останется в клубе.

Несмотря на неоднократные заявления Гвардиолы и самого Де Брюйне, Кевина продолжают настойчиво сватать в Саудовскую Аравию.

По словам Гвардиолы, Де Брюйне доступна привилегия самостоятельно принять решение, однако никаких предложений насчет 33-летнего бельгийца "Сити" не поступало.

"Клуб поставил меня в известность, что у них нет никаких предложений. Я не знаю, что случится, но я хочу, чтобы он остался".

"Он был здесь до моего прихода. Он является главным старожилом здесь среди игроков".

"Как в случае, например, с Давидом (Сильвой) и другими игроками, он обладает правом самостоятельно решать свое будущее".

"Он так много всего сделал для нас, поэтому он может принять это решение. По информации, которая есть у меня сейчас, он останется", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Де Брюйне, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2024 22:00

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