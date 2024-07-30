Артета не ожидает приобретений уровня Райса

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что этим летом его клуб не планирует совершать по-настоящему дорогостоящих приобретений вроде Деклана Райса.

Накануне "Арсенал" объявил о приобретении защитника Риккардо Калафьори из "Болоньи" за 42 миллиона фунтов, а ранее выкупил у "Брентфорда" голкипера Давида Райю за 27 млн. фунтов.



Артета готов покупать дальше, однако заранее предупреждает, что приобретений вроде Райса, который был приглашен из "Вест Хэма" за рекордные для "Арсенала" 105 миллионов фунтов год назад, ждать не стоит.



"Мы не ожидаем, что предпримем что-нибудь такое. Такова реальность. Нам нужно подождать и посмотреть, какие движения будут происходить на трансферном рынке. Мы уже определили вещи, которые можем улучшить".



"Мы проводили встречи (насчет летних трансферов) в феврале, марте, апреле. И если мы сможем, мы усилим команду. Пока что я по-настоящему доволен тем, что у нас есть", — цитирует Артету ESPN.