"Реал Сосьедад" допускает продажу Мерино

Президент "Реал Сосьедад" Хокин Аперрибай подтвердил, что полузащитник Микель Мерино, которого хочет приобрести "Арсенал", может покинуть клуб этим летом.

Завершив приобретение защитника Риккардо Калафьори за 42 миллиона фунтов накануне, теперь "Арсенал" готов сосредоточиться на приглашении полузащитника.



28-летний Мерино, который едва выиграл Евро-2024 со сборной Испании, входит в шорт-лист "Арсенала" по укреплению центра поля, однако в "Реал Сосьедад" еще не смирились с потерей своей звезды.



"У него на руках уже более года есть предложение о продлении своего контракта, и он до сих пор его не продлил, потому что он не хочет вводить в заблуждение фанатов "Реала", которые придерживаются хорошего мнения о нем".



"Я бы хотел, чтобы он не уходил, как и все мы, но если он скажет нам, что принял предложение на стороне и хочет переговоров, тогда мы вступим в переговоры".



"Мы знаем, что у него есть некоторые предложения, и мы знаем, что это за предложения. Но мы по-прежнему надеемся, что Микель Мерино останется в "Реале". А если нет, мы договоримся о лучшем исходе для "Реала", — цитирует Аперрибая The Athletic.