Гвардиола сообщил, что будущее Альвареса прояснится после Олимпиады

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что будущее нападающего Хулиана Альвареса прояснится после возвращения с Олимпийских игр в Париже.

В своем свежем интервью Альварес признался, что недоволен своей ролью в "Сити", усомнившись в том, что останется на "Этихад" на предстоящий сезон.



Гвардиола понимает точку зрения своего подопечного и готов дать 24-летнему аргентинцу время все обдумать.



"Я не думаю о замене. Он сказал, что подумает о своем будущем, и мне известно об этом. Когда он закончит думать, его агент позвонит Чики (Бегиристайну, спортивному директору "Сити"), и мы посмотрим, что случится".



"Мне известно, что он хочет участвовать в важных моментах, но другие игроки — тоже. У нас 18-19 игроков, которые хотят играть в важных матчах".



"Я прочитал, что ему нужно подумать об этом. Окей, пускай подумает, а затем он поставит нас в известность о том, чего он хочет", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.