"Вест Хэм" начал переговоры о покупке Фюллькруга

"Вест Хэм" вступил в переговоры с дортмундской "Боруссией" о покупке нападающего Никласа Фюллькруга.

Приглашение нападающего является одним из приоритетов для "Вест Хэма" на это лето, но попытки "молотобойцев" договориться с "Астон Виллой" по Джону Дурану не увенчались успехом.



Как сообщает Sky Sports, "Вест Хэм" сохраняет интерес к Дурану, но из-за существенных разногласий с "Виллой" в оценке стоимости 20-летнего колумбийца решил рассмотреть альтернативные варианты.



Одним из таких вариантов и является Фюллькруг, который открыт к переходу в "Вест Хэм", а согласование условий личного контракта с 31-летним немцем не должно стать проблемой.



В прошлом сезоне Фюллькруг забил 15 голов в 43 матчах, включая три мяча на пути "Боруссии" к финалу Лиги Чемпионов.



Еще одной целью "Вест Хэма" среди нападающих является Александер Серлот из "Вильярреала". 28-летний норвежец стал вторым лучшим бомбардиром Ла Лиги в прошлом сезоне.