"Саутгемптон" приобрел Бена Бреретон Диаса

"Саутгемптон" объявил о приобретении нападающего испанского "Вильярреала" Бена Бреретон Диаса за 7 миллионов фунтов.

Диас заключил с вернувшимся в Премьер-Лигу "Саутгемптоном" четырехлетний контракт, покинув "Вильярреал" после всего одного сезона.



Год назад Бен Бреретон перешел в "Вильярреал" свободным агентом, но не забил ни одного гола в 20 матчах, а на вторую половину прошлого сезона отправился в аренду в "Шеффилд Юнайтед", где отличился шесть раз в 14 играх Премьер-Лиги.



Ранее в своей карьере 25-летний игрок сборной Чили также поиграл на родине футбола за "Блэкберн" и "Ноттингем Форест".



Одновременно с этим "Саутгемптон" приобрел полузащитника "Токио" Курю Мацуки, который также заключил контракт на четыре года. Предстоящий сезон 21-летний японец проведет в турецком "Гезтепе" на правах аренды.