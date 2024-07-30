"Челси" обсуждает продажу Галлахера и аренду Осимхена

"Челси" обсуждает продажу своего полузащитника Конора Галлахера в "Атлетико", а также работает над сделкой по аренде нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.

Контракт Галлахера по-прежнему истекает следующим летом, и приоритетом "Челси" остается продажа Конора в это трансферное окно.



По информации The Guardian, "Челси" уже получил предложение от "Атлетико" в размере 40 миллионов евро (33.7 млн. фунтов), но это значительно меньше тех 50 млн. фунтов, которые "синие" надеялись выручить за 24-летнего игрока сборной Англии.



В данный момент неясно, что сам Галлахер думает о возможном переезде в Мадрид, однако ранее Конор, которым также интересовались "Астон Вилла" и "Тоттенхэм", был готов остаться в "Челси", если условия для перехода не будут казаться ему правильными.



Одновременно с этим "Челси" договаривается с "Наполи" по аренде Осимхена с опцией выкупа в конце сезона 2024/25. Сам Виктор хочет перейти к "синим", несмотря на сохраняющийся к нему интерес ПСЖ.



В качестве части сделки по 25-летнему нигерийцу "Наполи" может получить от "Челси" нападающего Ромелу Лукаку, которого ранее "синие" оценивали в 30 млн. фунтов.