"Челси" обсуждает продажу Галлахера и аренду Осимхена

Виктор Осимхен "Челси" обсуждает продажу своего полузащитника Конора Галлахера в "Атлетико", а также работает над сделкой по аренде нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.

Контракт Галлахера по-прежнему истекает следующим летом, и приоритетом "Челси" остается продажа Конора в это трансферное окно.

По информации The Guardian, "Челси" уже получил предложение от "Атлетико" в размере 40 миллионов евро (33.7 млн. фунтов), но это значительно меньше тех 50 млн. фунтов, которые "синие" надеялись выручить за 24-летнего игрока сборной Англии.

В данный момент неясно, что сам Галлахер думает о возможном переезде в Мадрид, однако ранее Конор, которым также интересовались "Астон Вилла" и "Тоттенхэм", был готов остаться в "Челси", если условия для перехода не будут казаться ему правильными.

Одновременно с этим "Челси" договаривается с "Наполи" по аренде Осимхена с опцией выкупа в конце сезона 2024/25. Сам Виктор хочет перейти к "синим", несмотря на сохраняющийся к нему интерес ПСЖ.

В качестве части сделки по 25-летнему нигерийцу "Наполи" может получить от "Челси" нападающего Ромелу Лукаку, которого ранее "синие" оценивали в 30 млн. фунтов.


Метки Атлетико, Галлахер, Наполи, Осимхен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2024 16:00

Количество просмотров Просмотров: 399

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. meshuggah 30.07.2024 16:36 # meshuggah
    Баляя ну это очередные обвисшие ебла подзалупальников)))))

    (ответить)

  2. narcot 30.07.2024 16:04 # narcot
    ща бы переходить в помойку мадридскую))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: