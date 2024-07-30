Фернандес лично извинился перед партнерами по "Челси"

Полузащитник Энцо Фернандес лично извинился перед своими партнерами по "Челси" и избежал какого-либо штрафа со стороны клуба после расистского скандала.

Напомним, Энцо оказался в эпицентре громкого скандала, во время прямой трансляции в инстаграме исполнив с партнерами по сборной Аргентины песню расистского характера насчет игроков сборной Франции.



Фернандес навлек на себя гнев многих партнеров по "Челси", а защитник "синих" Весле Фофана даже назвал поступок Энцо "неприкрытым расизмом".



Однако накануне Фернандес вернулся из отпуска и присоединился к своим одноклубникам, которые проводят турне по США. Энцо лично принес извинения — в дополнение к тем, которые поступили от него дистанционно ранее. Эти извинения были приняты, сообщает Sky Sports.



При этом 23-летний победитель Кубка Америки избежал каких-либо дисциплинарных санкций со стороны "Челси" благодаря тому, что добровольно согласился сделать внушительный взнос на благотворительность для борьбы с дискриминацией.



При этом "Челси" добавит свой взнос в аналогичном размере. Сейчас игрок и клуб выбирают, куда конкретно будут направлены эти деньги.