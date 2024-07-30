"Вилла" и "Челси" сделали предложения по Байеру

"Астон Вилла" и "Челси" сделали свои предложения о покупке нападающего "Хоффенхайма" Максимилиана Байера.

"Хоффенхайм" может быть бессилен предотвратить уход Байера этим летом, потому что контракт Максимилиано предусматривает отступные в 30 миллионов евро (25 млн. фунтов).



По информации Sky Sport Germany, в Байере заинтересованы не только "Вилла" и "Челси" — за последние часы к "Хоффенхайму" обратились еще два зарубежных клуба.



Ожидается, что окончательное решение насчет будущего 21-летнего игрока сборной Германии, который забил 16 голов в прошлом сезоне Бундеслиги, будет принято в ближайшие 14 дней.