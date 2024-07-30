"Вилла" и "Челси" сделали предложения по Байеру

Максимилиан Байер "Астон Вилла" и "Челси" сделали свои предложения о покупке нападающего "Хоффенхайма" Максимилиана Байера.

"Хоффенхайм" может быть бессилен предотвратить уход Байера этим летом, потому что контракт Максимилиано предусматривает отступные в 30 миллионов евро (25 млн. фунтов).

По информации Sky Sport Germany, в Байере заинтересованы не только "Вилла" и "Челси" — за последние часы к "Хоффенхайму" обратились еще два зарубежных клуба.

Ожидается, что окончательное решение насчет будущего 21-летнего игрока сборной Германии, который забил 16 голов в прошлом сезоне Бундеслиги, будет принято в ближайшие 14 дней.


Метки Астон Вилла, Байер, Хоффенхайм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2024 14:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 30.07.2024 14:31 # narcot
    объясните им, что это игрок, а не клуб

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  2. bembo 30.07.2024 14:17 # bembo
    о нормально, пора уже переходить на покупку целых клубов, хватит с молодегой мелочится.
    Байер наш!

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