"Вилла" и "Челси" сделали предложения по Байеру
"Астон Вилла" и "Челси" сделали свои предложения о покупке нападающего "Хоффенхайма" Максимилиана Байера.
"Хоффенхайм" может быть бессилен предотвратить уход Байера этим летом, потому что контракт Максимилиано предусматривает отступные в 30 миллионов евро (25 млн. фунтов).
По информации Sky Sport Germany, в Байере заинтересованы не только "Вилла" и "Челси" — за последние часы к "Хоффенхайму" обратились еще два зарубежных клуба.
Ожидается, что окончательное решение насчет будущего 21-летнего игрока сборной Германии, который забил 16 голов в прошлом сезоне Бундеслиги, будет принято в ближайшие 14 дней.
30.07.2024 14:00
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Последние комментарии:
объясните им, что это игрок, а не клуб
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о нормально, пора уже переходить на покупку целых клубов, хватит с молодегой мелочится.
Байер наш!
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