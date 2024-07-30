Калафьори назвал трех людей, которые убедили его перейти в "Арсенал"

Защитник Риккардо Калафьори назвал трех людей, которые помогли ему принять решение перейти в "Арсенал".

Накануне "Арсенал" завершил приобретение 22-летнего Калафьори у "Болоньи" по сделке стоимостью 42 миллиона фунтов.



По словам Калафьори, его не пришлось слишком уговаривать на переход в "Арсенал", однако разговоры с главным тренером Микелем Артетой, спортивным директором Эду и полузащитником Жоржиньо, который является партнером Риккардо по сборной Италии, помогли ему принять это решение.



"Это удивительное ощущение. До сих пор это было тяжело, но вот мы здесь, и мне не терпится начать тренироваться с командой и играть перед фанатами".



"Вообще-то, это было моей мечтой с 12-13 лет, потому что я мог видеть уровень лиги здесь, и лучшие игроки в мире, как мне кажется, играют именно здесь. Это мечта — и не только для меня, но для каждого".



"Я много разговаривал с тренером и Эду, и они убедили меня, но я уже был убежден собой. Думаю, это лучший проект для меня на следующие несколько лет, и, думаю, я прибавлю как игрок".



"Я повстречал Жоржиньо только месяц назад, но я смог увидеть, что он действительно хороший парень. Я уже был убежден, но он настаивал: "Переходи, переходи, переходи! Тебе понравится здесь, здесь удивительная команда и персонал, все хорошо". Насчет этого можно убедиться с первых минут здесь".



"Я пришел сюда, чтобы играть, поэтому я сделаю все, чтобы играть и что-нибудь добавить команде. Надеюсь, я смогу делать это с первых матчей".



"На мой взгляд, это только начало, начало чего-то большого. Мне не терпится начать играть за "Арсенал" и выигрывать трофеи", — сообщил Калафьори официальному веб-сайту "Арсенала".