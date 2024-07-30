"Арсенал" следит за ситуацией Сане

"Арсенал" внимательно следит за ситуацией вокруг Лероя Сане, но вингер едва ли покинет "Баварию" этим летом.

Этим летом будущее Сане является предметом интенсивных спекуляций, потому что контракт Лероя истекает в 2025 году.



Как сообщает Sky Sport Germany, "Бавария" пытается согласовать с 28-летним игроком сборной Германии новый контракт, но пока переговоры не вступили в финальную стадию.



За процессом переговоров Сане с "Баварией" внимательно наблюдает "Арсенал", чей главный тренер Микель Артета находится в прекрасных отношениях с Лероем со времен совместной работы в "Манчестер Сити".



Как бы то ни было, в данный момент маловероятно, что Сане покинет Мюнхен этим летом.