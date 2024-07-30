"Челси" интересуется Майком Пендерсом

"Челси" заинтересован в покупке голкипера бельгийского "Генка" Майка Пендерса.

В данный момент "Челси" находится на пороге приобретения 22-летнего голкипера "Вильярреала" Филипа Йоргенсена за 21 миллион фунтов.



Ожидается, что именно Йоргенсен и составит конкуренцию Роберту Санчесу за право называться первым номером "Челси" в предстоящем сезоне.



Однако это не мешает "Челси" параллельно интересоваться 18-летним Пендерсом, который в минувшее воскресенье уже начал новый сезон с "Генком", сохранив свои ворота на замке против "Стандарта".



Если верить HLN, "Челси" уже ведет переговоры с "Генком", собираясь оставить Пендерса в бельгийском клубе на правах аренды на сезон 2024/25.