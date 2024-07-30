"Челси" интересуется Майком Пендерсом
"Челси" заинтересован в покупке голкипера бельгийского "Генка" Майка Пендерса.
В данный момент "Челси" находится на пороге приобретения 22-летнего голкипера "Вильярреала" Филипа Йоргенсена за 21 миллион фунтов.
Ожидается, что именно Йоргенсен и составит конкуренцию Роберту Санчесу за право называться первым номером "Челси" в предстоящем сезоне.
Однако это не мешает "Челси" параллельно интересоваться 18-летним Пендерсом, который в минувшее воскресенье уже начал новый сезон с "Генком", сохранив свои ворота на замке против "Стандарта".
Если верить HLN, "Челси" уже ведет переговоры с "Генком", собираясь оставить Пендерса в бельгийском клубе на правах аренды на сезон 2024/25.
30.07.2024 11:00
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Что за снежок!?
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наверное мы чето не знаем
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Без восьми киперов не стоит начинать сезон.
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