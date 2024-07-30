"Челси" интересуется Майком Пендерсом

Майк Пендерс "Челси" заинтересован в покупке голкипера бельгийского "Генка" Майка Пендерса.

В данный момент "Челси" находится на пороге приобретения 22-летнего голкипера "Вильярреала" Филипа Йоргенсена за 21 миллион фунтов.

Ожидается, что именно Йоргенсен и составит конкуренцию Роберту Санчесу за право называться первым номером "Челси" в предстоящем сезоне.

Однако это не мешает "Челси" параллельно интересоваться 18-летним Пендерсом, который в минувшее воскресенье уже начал новый сезон с "Генком", сохранив свои ворота на замке против "Стандарта".

Если верить HLN, "Челси" уже ведет переговоры с "Генком", собираясь оставить Пендерса в бельгийском клубе на правах аренды на сезон 2024/25.


Метки Генк, Пендерс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2024 11:00

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Последние комментарии:




  1. w1 30.07.2024 12:14 # w1
    Что за снежок!?

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  2. chelsea-69 30.07.2024 12:08 # chelsea-69
    наверное мы чето не знаем

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  3. cole-palmer 30.07.2024 11:55 # cole-palmer
    Без восьми киперов не стоит начинать сезон.

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