Альварес усомнился в своем будущем в "Сити"
Нападающий Хулиан Альварес выразил сомнения насчет своего будущего в "Манчестер Сити".
24-летний Альварес не был обделен игровым временем в прошлом сезоне, однако на большие матчи, включая финал Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" в мае, зачастую оказывался вне стартового состава.
Ранее этим летом Альварес выиграл со сборной Аргентины Кубок Америки, а сейчас отправился представлять свою страну на Олимпийских играх в Париже. После исполнения этого долга Хулиан будет готов подумать о своем клубном будущем.
"В прошлом сезоне я был среди игроков, которые сыграли больше всего минут за "Сити".
"Но это правда. В конце концов тебе не нравится оставаться за бортом в важных матчах. Ты хочешь участвовать в игре".
"Я не переставал думать о том, что собираюсь делать. Когда Олимпийские игры закончатся я возьму свое время подумать о том, чего я хочу для себя. Посмотрим, что будет дальше", — цитирует Альвареса The Sun.
30.07.2024 10:00
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