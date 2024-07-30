Оби-Мартин объявил об уходе из "Арсенала"

Вундеркинд "Арсенала" Чидо Оби-Мартин объявил о своем уходе из лондонского клуба.

Оби-Мартин прославился на весь футбольный мир, забив 10 голов за команду "Арсенала" U-16 в матче против сверстников из "Ливерпуля" в ноябре 2023 (14:3), когда Чидо было 15 лет.



Многие болельщики отметили, насколько Оби-Мартин доминирует над своими сверстниками в физическом плане, и стали с нетерпением ожидать дебюта Чидо за первую команду "Арсенала", с которой юниору уже доводилось тренироваться.



Однако датский нападающий, которому сейчас 16 лет, решил не подписывать новый школьный контракт с "Арсеналом", объявив о своем уходе из клуба в инстаграме.



Заполучить Оби-Мартина, который сможет заключить профессиональный контракт, когда ему исполнится 17, хочет "Манчестер Юнайтед", но серьезную конкуренцию "красным дьяволам" готовы составить клубы из Германии, сообщает Sky Sports.