"Брайтон" отказался продать Ундава в "Штутгарт" за 25.3 млн. фунтов

"Брайтон" отклонил предложение немецкого "Штутгарта" в 30 миллионов евро (25.3 млн. фунтов) о покупке нападающего Дениза Ундава.

Именно в "Штутгарте" Ундав провел прошлый сезон, выступая там на правах аренды. Дениз забил 18 голов и отдал девять результативных передач в 30 матчах Бундеслиги, что позволило немецкому клубу квалифицировался в Лигу Чемпионов.



Естественно, после такого успешного сезона "Штутгарт" пожелал сохранить Ундава — особенно после того, как Серу Гирасси был продан в дортмундскую "Боруссию".



Однако предложение "Штутгарта" о покупке 28-летнего немца было отклонено. Новый главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер хочет видеть соотечественника в своей команде, сообщает The Athletic.