"Тоттенхэм" обратился насчет Кьезы

"Тоттенхэм" проявляет предметный интерес к вингеру итальянского "Ювентуса" Федерико Кьезе.

Кьеза выступает за "Ювентус" с 2020 года, однако сейчас от его контракта остается 11 месяцев, и поэтому клуб из Турина настроен найти покупателя на Федерико в это трансферное окно.



По информации Sky Sport Germany, "Тоттенхэм" уже начал переговоры с агентом 26-летнего итальянца Фали Рамадани.



Интерес к Кьезе, который забил девять голов и отдал две результативные передачи в 33 матчах прошлого сезона Серии А, также приписывают "Манчестер Юнайтед" и "Баварии".



Ранее пресса сообщала, что "Ювентус" потребует за Кьезу, который стал одним из героев на победном для сборной Италии Евро-2020, около 30-35 миллионов евро (25-29 млн. фунтов).