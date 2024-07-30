"Тоттенхэм" обратился насчет Кьезы

Федерико Кьеза "Тоттенхэм" проявляет предметный интерес к вингеру итальянского "Ювентуса" Федерико Кьезе.

Кьеза выступает за "Ювентус" с 2020 года, однако сейчас от его контракта остается 11 месяцев, и поэтому клуб из Турина настроен найти покупателя на Федерико в это трансферное окно.

По информации Sky Sport Germany, "Тоттенхэм" уже начал переговоры с агентом 26-летнего итальянца Фали Рамадани.

Интерес к Кьезе, который забил девять голов и отдал две результативные передачи в 33 матчах прошлого сезона Серии А, также приписывают "Манчестер Юнайтед" и "Баварии".

Ранее пресса сообщала, что "Ювентус" потребует за Кьезу, который стал одним из героев на победном для сборной Италии Евро-2020, около 30-35 миллионов евро (25-29 млн. фунтов).


Метки Кьеза, Тоттенхэм, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2024 07:00

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