Светская хроника за вторник

"Арсенал" сохраняет интерес к Виктору Осимхену. Фикайо Томори отверг "Вест Хэм". Киран Маккенна может возглавить сборную Англии. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" ведет прямые и позитивные переговоры с "Баварией" насчет покупки защитника Нуссаира Мазрауи, уже договорившись с самим игроком. (Sky Sport Germany)



Экс-голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа никогда не был близок к переходу в "Дженоа". (Fabrizio Romano)



"Наполи" заинтересован в нападающем "Челси" Ромелу Лукаку. (The Guardian)



"Арсенал" сохраняет интерес к нападающему "Наполи" Виктору Осимхену. (Corriere dello Sport)



"Марсель" не готов заплатить запрошенную "Арсеналом" цену за нападающего Эдди Нкетиа. (Caughoffside)



"Ливерпуль" не контактировал с ПСВ насчет полузащитника Йоэя Вермана. (Liverpool Echo)



"Милану" никак не удается договориться о покупке защитника "Тоттенхэма" Эмерсона Рояла. (Ben Jacobs)



Клубы из Премьер-Лиги и за ее пределами интересуются вингером "Лутона" Тахитом Чонгом. (Sky Sport Germany)



"Эвертон" может сделать предложение по 20-летнему полузащитнику "Страсбура" Хабибу Диарра. (L'Equipe)



"Вест Хэм" проигрывает борьбу "Милану" за полузащитника "Монако" Юссуфа Фофана. (Givemesport)



"Вест Хэм" обратил свой взор на нападающего дортмундской "Боруссии" Никласа Фюллькруга. (Sky Sports)



Защитник "Милана" Фикайо Томори отверг интерес "Вест Хэма". (Football Insider)



"Ньюкасл" ожидает предложений по 33-летнему защитнику Кирану Триппьеру. (Football Insider)



"Лестер" проявляет интерес к нападающему "Кристал Пэлас" Джордану Айю. (The Sun)



Другое



Киран Маккенна из "Ипсвича" стал претендентом на вакантную должность главного тренера сборной Англии. (The Sun)



Бывший главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс договаривается о работе со сборной Ямайки. (Daily Mail)



УЕФА оштрафовал FA на 45 тысяч фунтов за неподобающее поведение английских фанатов на четырех матчах Евро-2024. (The Sun)



Нападающий "Юнайтед" Алехандро Гарначо опубликовал селфи в футболке саудовского "Аль-Иттихада". (The Sun)