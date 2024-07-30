"Жирона" арендовала Хиля на сезон 2024/25

Вингер "Тоттенхэма" Брайан Хиль был взят испанской "Жироной" в аренду на сезон 2024/25.

Хиль присоединился к "Тоттенхэму" три года назад из "Севильи", но с тех пор сыграл 43 матча за "шпор", включая лишь четыре выхода в старте в рамках Премьер-Лиги.



Брайан так и не смог стать серьезным претендентом на место в стартовом составе "Тоттенхэма".



Прежде "Тоттенхэм" направлял Хиля в "Валенсию" и "Севилью". Очередную свою командировку 23-летний испанец также совершит на родину и теперь будет представлять "Жирону", с которой сможет сыграть в Лиге Чемпионов.