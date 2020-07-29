"Юнайтед" не планирует покупать Тоуни

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему не планирует покупать нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни и не ведет соответствующих переговоров.

Согласно свежим слухам, "Брентфорд" понизил цену за Тоуни до 30 миллионов, хотя еще несколько месяцев назад оценивал своего бомбардира в 80 млн. фунтов.



Однако Sky Sport Germany утверждает, что на данной стадии "Юнайтед" не собирается покупать 28-летнего игрока сборной Англии, от контракта которого остается один год.



Ранее этим летом "Юнайтед" уже укрепил свое нападение, пригласив Джошуа Зиркзее из "Болоньи", и сейчас "красные дьяволы" сосредоточены на других целях.



Поэтому в данный момент "очень маловероятно", что "Юнайтед" предпримет попытку купить Тоуни в остатке летнего окна, однако Айвена продолжают сватать в "Тоттенхэм" и "Вест Хэм".