"Юнайтед" не планирует покупать Тоуни
"Манчестер Юнайтед" по-прежнему не планирует покупать нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни и не ведет соответствующих переговоров.
Согласно свежим слухам, "Брентфорд" понизил цену за Тоуни до 30 миллионов, хотя еще несколько месяцев назад оценивал своего бомбардира в 80 млн. фунтов.
Однако Sky Sport Germany утверждает, что на данной стадии "Юнайтед" не собирается покупать 28-летнего игрока сборной Англии, от контракта которого остается один год.
Ранее этим летом "Юнайтед" уже укрепил свое нападение, пригласив Джошуа Зиркзее из "Болоньи", и сейчас "красные дьяволы" сосредоточены на других целях.
Поэтому в данный момент "очень маловероятно", что "Юнайтед" предпримет попытку купить Тоуни в остатке летнего окна, однако Айвена продолжают сватать в "Тоттенхэм" и "Вест Хэм".
29.07.2024 23:00
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