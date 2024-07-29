"Наполи" открыт к обмену Осимхена на Лукаку

Итальянский "Наполи" открыт к идее обменять своего бомбардира Виктора Осимхена на нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.

Несмотря на то, что сам Осимхен уже дал свое согласие на переход в ПСЖ, французскому гранду никак не удается согласовать с "Наполи" компенсацию за Виктора.



Поэтому, как утверждает журналист Фабрицио Романо, "Наполи" готов попытаться договориться с "Челси", который интересовался Осимхеном прежде, но счел цену за Виктора завышенной.



В то же время "Челси" ищет покупателя на Лукаку, за которого установлена цена в 37 миллионов фунтов, а новый главный тренер "Наполи" Антонио Конте является большим поклонником Ромелу, с которым они выигрывали Серию А в "Интере".



Учитывая встречный интерес, "Наполи" и "Челси" готовы обсудить обмен нападающими — естественно, с доплатой со стороны лондонцев.



Добавим, контракт Осимхена с "Наполи" предусматривает отступные в 110 млн. фунтов, но итальянский клуб, судя по всему, теперь готов довольствоваться меньшей суммой.