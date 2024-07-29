"Фулхэм" согласовал покупку Смит-Роу за 34 млн. фунтов

"Фулхэм" согласовал покупку полузащитника "Арсенала" Эмиля Смит-Роу за рекордные для своего клуба 34 миллиона фунтов.

По информации BBC, указанная сумма включает в себя 7 млн. фунтов в виде бонусов, которые зависят от успехов "Фулхэма" в кубковых соревнованиях и на европейской арене.



Смит-Роу не принимал участия в двух последних предсезонных матчах "Арсенала", что намекало на близость сделки по продаже 23-летнего англичанина.



Sky Sports добавляет, что Смит-Роу, которого также пытался заполучить "Кристал Пэлас", уже согласовал условия личного контракта с "Фулхэмом" и на этой неделе пройдет медобследование у "дачников".



Оформив Смит-Роу, который сыграл только 346 минут в прошлом сезоне Премьер-Лиги, "Фулхэм" сосредоточится на переговорах с "Манчестер Юнайтед" по полузащитнику Скотту Мактоминею, который нужен "дачникам" в качестве замены для проданного в "Баварию" Жоау Палиньи.