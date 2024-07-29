Ансельмино — о переходе в "Челси": "Мечтал об этом с детства"

Защитник "Боку Хуниорс" Анхель Ансельмино заявил, что с детства мечтал перейти в клуб вроде "Челси".

На прошлой неделе стало известно, что "Челси" согласовал компенсацию за Ансельмино в размере около 17 миллионов фунтов.



Сейчас 19-летний аргентинец направляется в Лондон на медобследование, чтобы затем вернуться на сезон в "Боку Хуниорс" на правах аренды.



Ансельмино доволен решением связать свое долгосрочное будущее с "Челси" и признается, что такого рода трансфер был его мечтой.



"Я очень счастлив, все случилось очень быстро. Я мечтал об этом, еще когда был маленьким мальчиком. Все сложилось хорошо, и я надеюсь, так будет и дальше. Каждый футболист мечтает о такой возможности, и я очень счастлив", — сообщил Ансельмино ESPN.