Лукаку возвращается к тренировкам на базе "Челси"

Нападающий Ромелу Лукаку возвращается в Лондон, чтобы приступить к тренировкам на базе "Челси".

Как известно, прошлый сезон Лукаку отыграл в аренде за "Рому", которая не стала выкупать Ромелу.



31-летний бельгиец, от контракта которого остается еще два года, не входит в планы главного тренера "Челси" Энцо Марески, да и сам не хочет играть за "синих".



Однако ситуация сложилось таким образом, что "Наполи не спешит покупать Лукаку, поэтому Ромелу не остается ничего другого, кроме как приступить к тренировкам на базе своего текущего клуба.



Как сообщает Daily Mail, уже сегодня Лукаку прилетает в Лондон, чтобы начать тренировки в Кобхэме, пока команда Энцо Марески совершает предсезонное турне. Компанию Ромелу составит защитник Трево Чалоба, которого "синие" неожиданно не взяли с собой в США.



Что касается трансфера в "Наполи", то теперь это зависит от того, продаст ли итальянский клуб Виктора Осимхена в ПСЖ.