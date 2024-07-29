Лукаку возвращается к тренировкам на базе "Челси"

Ромелу Лукаку Нападающий Ромелу Лукаку возвращается в Лондон, чтобы приступить к тренировкам на базе "Челси".

Как известно, прошлый сезон Лукаку отыграл в аренде за "Рому", которая не стала выкупать Ромелу.

31-летний бельгиец, от контракта которого остается еще два года, не входит в планы главного тренера "Челси" Энцо Марески, да и сам не хочет играть за "синих".

Однако ситуация сложилось таким образом, что "Наполи не спешит покупать Лукаку, поэтому Ромелу не остается ничего другого, кроме как приступить к тренировкам на базе своего текущего клуба.

Как сообщает Daily Mail, уже сегодня Лукаку прилетает в Лондон, чтобы начать тренировки в Кобхэме, пока команда Энцо Марески совершает предсезонное турне. Компанию Ромелу составит защитник Трево Чалоба, которого "синие" неожиданно не взяли с собой в США.

Что касается трансфера в "Наполи", то теперь это зависит от того, продаст ли итальянский клуб Виктора Осимхена в ПСЖ.


Метки Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2024 18:00

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Последние комментарии:




  1. cole-palmer 29.07.2024 18:41 # cole-palmer
    Портовне и Арси0 приготовится!

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  2. thegodmother 29.07.2024 18:13 # thegodmother
    Десяточку мареске в очечо положит. Тут к гадалке не ходи, ребятулечки.

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