"Ливерпуль" отклонил предложение ПСВ по Ван ден Бергу
"Ливерпуль" отклонил предложение голландского ПСВ о покупке защитника Сеппа Ван ден Берга.
Прошлый сезон Ван ден Берг очень уверенно провел в аренде за "Майнц", однако клуб Бундеслиги — не единственный, который хочет приобрести Сеппа этим летом.
По информации Liverpool Echo, свои запросы насчет Ван ден Берга сделали многие клубы, включая "Вольфсбург" и "Саутгемптон", а ПСВ даже выдвинул свое предложение в размере около 10 миллионов фунтов.
Предложение чемпионов Эредивизии было отклонено, потому что "Ливерпуль" рассчитывает выручить около 20 млн. фунтов за 22-летнего голландца.
Добавим, в данный момент Ван ден Берг проводит предсезонную подготовку с "Ливерпулем". Главный тренер "красных" Арне Слот выпустил своего соотечественника в стартовом составе на победный матч против "Реал Бетис" в минувшую пятницу (1:0).
29.07.2024 17:00
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