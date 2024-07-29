Эллиотт восхищается "элегантным" футболом Слота

Вингер "Ливерпуля" Харви Эллиотт назвал стиль своего нового главного тренера Арне Слота "элегантным".

Футбол Юргена Клоппа, предшественника Слота, часто сравнивали с "тяжелым металлом", и в этом плане, как кажется Эллиотту, "Ливерпуль" значительно изменился.



Харви чувствует, что теперь "Ливерпуль" стремится контролировать мяч как можно больше и играть в изящные комбинации.



"Это очень элегантный, голландский стиль, и это очень приятно".



"Его стиль игры значительно отличается. Мы больше стремимся владеть мячом. Игроки испытывают восторг, мы играем по определенным шаблонам, вокруг команды есть эта хорошая шумиха, и парни рады применять это в матчах".



"Это новое начало для каждого. Я не думаю, что мы нервничаем, но мы взволнованы. Думаю, мы очень быстро научимся его стилю, если честно. В последнем матче моментами мы играли в удивительный, подвижный футбол".



"Это предсезонный период, и мы провели только пару матчей. Нам нужно продолжать верить в то, чему они учат нас. Нам нужно продолжать трудиться, если поначалу будет не получаться, потому что все это ново для нас", — цитирует Эллиотта BBC.