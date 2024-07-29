Гвардиола: "Мы не успеваем подготовиться к старту сезона"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не успевает подготовиться к старту нового сезона.

Во вторник "Сити" встретится в "Барселоной" в Соединенных Штатах, чтобы сыграть свой третий предсезонный матч, однако "горожане" по-прежнему лишены 13 игроков, которые отдыхают после Евро-2024.



Сезон 2024/25 начнется для "Сити" матчем за Суперкубок Англии против "Манчестер Юнайтед" 10 августа, и Гвардиола заранее понимает, что состав его команды в дерби и последующих играх будет далек от оптимального.



"Мы не успеваем подготовиться, но не только к "Манчестер Юнайтед". К "Челси" и "Ипсвичу" — тоже".



"Мы не успеваем, и в этот период важно постараться не потерять много очков, постараться хорошо сражаться. Нам не хватает игроков, потому что им нужно отдохнуть".



"Если большие боссы и организации вроде ФИФА, УЕФА и Премьер-Лиги не думаю об игроках, тогда тренеры должны подумать о них, иначе они умрут. Поэтому три недели или месяц отдыха необходимы, но соревнование не ждет, и вы должны адаптироваться", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.