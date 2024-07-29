Эллиотт считает, что Карсли готов возглавить сборную Англии

Вингер "Ливерпуля" Харви Эллиотт считает, что главный тренер молодежной сборной Англии U-21 Ли Карсли готов к работе со взрослой сборной.

Карсли считается одним из фаворитов на замену Гарету Саутгейту, который покинул английскую сборную после поражения от Испании в финале Евро-2024.



Прошлым летом Эллиотт в составе английской молодежи под руководством Карсли выиграл Чемпионат Европы U-21, и Харви чувствует, что Ли готов перейти на более высокий уровень.



"Ли — невероятный тренер и неверояный парень. Он готов сделать шаг вперед. Много больших клубов присматриваются к нему, и это заслуга его и того, как он тренирует".



"Когда я ступаю на поле в футболке сборной Англии, я просто чувствую свободу, чтобы выражать себя и играть в свой футбол. Я чувствую, что он готов. Им (боссам FA) нужно это обсудить", — цитирует Эллиотта Daily Mirror.