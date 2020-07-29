Линделеф возобновил тренировки после травмы

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф возобновил полноценные тренировки после перенесенной травмы.

Несмотря на то, что Линделеф полетел с "Юнайтед" в предсезонное турне по Соединенным Штатам, Виктор пропустил три первых товарищеских матча "красных дьяволов" этим летом — против "Русенборга", "Рейнджерс" и "Арсенала".



Однако накануне "Юнайтед" официально объявил о возвращении Линделефа в строй. 30-летний швед приступил к занятиям с остальной командой, которая готовится к матчу против "Реал Бетис" в четверг.



Линделеф вернулся в строй в подходящий момент, учитывая травму конкурента Виктора по позиции в лице Лени Йоро.



Добавим, что будущее Линделефа остается в подвешенном состоянии. Контракт Виктора, который в прошлом сезоне сыграл 28 матчей за "Юнайтед", по-прежнему истекает следующим летом.