Новая выездная форма "Челси" на сезон 2024/25 (ФОТО)

"Челси" представил свою новую выездную форму на сезон 2024/25 от Nike.

Как и домашний комплект, новая выездная форма выполнена в тематике "голубого пламени". Дополнение в виде оранжевого цвета символизирует "огонь, общие амбиции, пылкую страсть и стремление всего клуба к успеху на поле и за его пределами".



"Вместе мы горим синим", — утверждает лондонский клуб.



Дизайнеры Nike также использовали оранжевый цвет, чтобы раскрасить эмблему "Челси".



Новая форма выполнена по инновационной технологии Dri-FIT ADC, которая позволяет игрокам чувствовать себя прохладно, легко и сухо в самые важные моменты.



















