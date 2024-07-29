Новая выездная форма "Челси" на сезон 2024/25 (ФОТО)
"Челси" представил свою новую выездную форму на сезон 2024/25 от Nike.
Как и домашний комплект, новая выездная форма выполнена в тематике "голубого пламени". Дополнение в виде оранжевого цвета символизирует "огонь, общие амбиции, пылкую страсть и стремление всего клуба к успеху на поле и за его пределами".
"Вместе мы горим синим", — утверждает лондонский клуб.
Дизайнеры Nike также использовали оранжевый цвет, чтобы раскрасить эмблему "Челси".
Новая форма выполнена по инновационной технологии Dri-FIT ADC, которая позволяет игрокам чувствовать себя прохладно, легко и сухо в самые важные моменты.
29.07.2024 11:00
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Ахахахаха ну и кал
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КОГДА ЧЬЯ ТО МАМКА ПРОСИТ ФУТБОЛКУ, Я БЫ ДАЛ ЕЙ ЭТУ
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Самая худшая форма за всю историю английского футбола.
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Для лиги конференций сойдёт
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Хуета
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