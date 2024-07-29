Новая выездная форма "Челси" на сезон 2024/25 (ФОТО)

Новая выездная форма Челси на сезон 2024/25 "Челси" представил свою новую выездную форму на сезон 2024/25 от Nike.

Как и домашний комплект, новая выездная форма выполнена в тематике "голубого пламени". Дополнение в виде оранжевого цвета символизирует "огонь, общие амбиции, пылкую страсть и стремление всего клуба к успеху на поле и за его пределами".

"Вместе мы горим синим", — утверждает лондонский клуб.

Дизайнеры Nike также использовали оранжевый цвет, чтобы раскрасить эмблему "Челси".

Новая форма выполнена по инновационной технологии Dri-FIT ADC, которая позволяет игрокам чувствовать себя прохладно, легко и сухо в самые важные моменты.

Новая выездная форма Челси на сезон 2024/25

Новая выездная форма Челси на сезон 2024/25

Новая выездная форма Челси на сезон 2024/25

Новая выездная форма Челси на сезон 2024/25

Новая выездная форма Челси на сезон 2024/25


Метки Nike, форма, фото, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2024 11:00

Количество просмотров Просмотров: 329

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Последние комментарии:




  1. kirkorov-coyg 29.07.2024 11:31 # kirkorov-coyg
    Ахахахаха ну и кал

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  2. closer 29.07.2024 11:25 # closer
    КОГДА ЧЬЯ ТО МАМКА ПРОСИТ ФУТБОЛКУ, Я БЫ ДАЛ ЕЙ ЭТУ

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  3. superglor 29.07.2024 11:24 # superglor
    Самая худшая форма за всю историю английского футбола.

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  4. tihinya-moiyobir 29.07.2024 11:13 # tihinya-moiyobir
    Для лиги конференций сойдёт

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  5. matic 29.07.2024 11:01 # matic
    Хуета

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