Артета сравнил Тимбера с новым приобретением

Микель Артета и Юрриен Тимбер Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что выздоровевший защитник Юрриен Тимбер подобен новому приобретению для его команды.

Тимбер перебрался в "Арсенал" из "Аякса" еще прошлым летом, но уже в матче первого тура Премьер-Лиги получил травму крестообразных связок колена, вернувшись на футбольное поле лишь в заключительный день сезона.

Сейчас Тимбер полноценно проводит предсезонную подготовку с "Арсеналом", и Артета чрезвычайно доволен 23-летним голландцем.

"Он подобен новому приобретению для нас. Это большое дополнение к команде".

"Сейчас он набирает ритм, потому что он пропустил много футбола за последний год или около того".

"Только взгляните на него... Его прессинг, его лидерские качества, его хладнокровие", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Тимбер

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2024 10:00

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  1. chelsea88 29.07.2024 10:33 # chelsea88
    Вернулись во времена старика венгре, когда очередное возвращение Диаби считалось полноценным трансфером.

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  2. closer 29.07.2024 10:22 # closer
    ротета пиздабол весь в своего лысого па(е)пку

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