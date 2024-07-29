Артета сравнил Тимбера с новым приобретением
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что выздоровевший защитник Юрриен Тимбер подобен новому приобретению для его команды.
Тимбер перебрался в "Арсенал" из "Аякса" еще прошлым летом, но уже в матче первого тура Премьер-Лиги получил травму крестообразных связок колена, вернувшись на футбольное поле лишь в заключительный день сезона.
Сейчас Тимбер полноценно проводит предсезонную подготовку с "Арсеналом", и Артета чрезвычайно доволен 23-летним голландцем.
"Он подобен новому приобретению для нас. Это большое дополнение к команде".
"Сейчас он набирает ритм, потому что он пропустил много футбола за последний год или около того".
"Только взгляните на него... Его прессинг, его лидерские качества, его хладнокровие", — цитирует Артету Sky Sports.
29.07.2024 10:00
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Вернулись во времена старика венгре, когда очередное возвращение Диаби считалось полноценным трансфером.
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ротета пиздабол весь в своего лысого па(е)пку
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