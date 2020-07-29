"Форест" заинтересован в аренде Рамсдейла

"Ноттингем Форест" заинтересован в аренде голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла.

Почти весь прошлый сезон Рамсдейл провел за спиной у Давида Райи, приняв участие лишь в шести матчах Премьер-Лиги. Аарон не собирается мириться с ролью запасного голкипера и хочет играть регулярно.



Ранее этим летом Рамсдейла сватали в "Ньюкасл", "Саутгемптон" и "Челси", а сейчас свой интерес к 26-летнему игроку сборной Англии, утверждает The Sun, проявил "Форест".



"Форест" не может позволить себе постоянный трансфер Рамсдейла, которого "Арсенал" оценивает в 50 миллионов фунтов, но готов арендовать Аарона.



На "Сити Граунд" ожидают, что "Арсенал" будет открыт к уходу Рамсдейла в аренду ближе к закрытию летнего трансферного окна, если к тому времени не найдет покупателя на Аарона.