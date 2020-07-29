"Юнайтед" договорился с "Баварией" о покупке Мазрауи

"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Баварией" насчет компенсации за защитника Нуссаира Мазрауи.

Всего лишь несколько дней назад Мазрауи был на пороге переход в "Вест Хэм", но в последний момент сделка сорвалась, и главному тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу предоставилась возможность воссоединиться со своим бывшим подопечным по "Аяксу".



По информации The Guardian, "Юнайтед" уже договорился с "Баварией" о стоимости 26-летнего игрока сборной Марокко в диапазоне от 15 до 20 миллионов фунтов.



Теперь переход Мазрауи в "Юнайтед" зависит от того, удастся ли "красным дьяволам" избавиться от Аарона Ван-Биссаки, на которого переключился "Вест Хэм" после неудачи с Нуссаиром.



"Юнайтед" рад продать 26-летнего Ван-Биссаку, от контракта которого остается один год. "Дьяволы" надеются выручить 15 млн. фунтов за игрока, который был куплен ими у "Кристал Пэлас" за 50 млн. фунтов пять лет назад.