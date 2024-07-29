Светская хроника за понедельник

ПСЖ договорился с Джейдоном Санчо. "Челси" обратился насчет Федерико Кьезы. "Арсенал" готов купить Виктора Дьекереша. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

ПСЖ договорился с вингером Джейдоном Санчо, однако "Манчестер Юнайтед" хочет за своего игрока 50 миллионов фунтов. (Sport Zone)



"Юнайтед" может попросить Милана Шкриниара, Норди Мукиеле или Мануэля Угарте в обмен на Санво. (Daily Express)



"Челси" обратился к "Ювентусу" насчет вингера Федерико Кьезы, которого также хочет "Тоттенхэм". (TEAMtalk)



Защитник "Тоттенхэма" Эмерсон Роял близок к переходу в "Милн". (Fabrizio Romano)



"Жирона" возьмет в аренду вингера "Тоттенхэма" Брайана Хиля. (Fabrizio Romano)



"Арсенал" и "Челси" готовы сойтись в битве за нападающего "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса. (TEAMtalk)



"Арсенал" готов приобрести нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша, за которого "Ливерпуль" решил не бороться. (TEAMtalk)



"Ливерпуль" по-прежнему заинтересован в нападающем "Ньюкасла" Энтони Гордоне. (Sunday World)



"Астон Вилла" сделала предложение по аренде полузащитника "Сити" Калвина Филлипса. (Football Insider)



"Вилла" хочет приобрести вингера "Барселоны" Рафинью. (Football Insider)



"Вилла" готова заплатить "Атлетико" 50-60 млн. фунтов за нападающего Жоау Фелиша. (90min)



"Эвертон" согласовал покупку защитника "Лиона" Джейка О'Брайена за 22 млн. фунтов. (Sky Sports)



Нападающий "Вильярреала" Бен Бреретон Диас близок к переходу в "Саутгемптон" за 7 млн. фунтов. (BBC)



Вингер "Кристал Пэлас" Джесуран Рак-Сакьи предпочитает перейти в "Саутгемптон", а не "Лидс". (Football Insider)



"Вест Хэм" готов заплатить требуемые 30 млн. фунтов за полузащитника "Монако" Юссуфа Фофана. (L'Equipe)



Нападающий Келечи Ихеаначо, чей контракт с "Лестером" истек в конце июня, направляется в "Севилью". (Fabrizio Romano)



Другое



"Сити", "Вилла" и "Вест Хэм" проиграли свои последние предсезонные матчи. (BBC)



Гол Доминика Собослаи принес Арне Слоту его первую победу в качестве главного тренера "Ливерпуля" — 1:0 над "Реал Бетис". (BBC)



Американский совладелец "Арсенала" Джош Кроенке против того, чтобы матчи Премьер-Лиги игрались за пределами Англии. (The Sun)



Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поиздевался над Man City TV, спросив, есть ли у официального телеканала "Сити" вообще зрители. (The Sun)