Варан присоединился к "Комо"

Защитник Рафаэль Варан присоединился к итальянскому "Комо" после истечения своего контракта с "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" еще в середине мая объявил, что истекающий в конце июня контракт Варана продлен не будет. На "Олд Траффорд" Рафаэль был одним из самых высокооплачиваемых игроков.



Варан представлял "Юнайтед" после своего перехода из "Реала" за 42 миллиона фунтов в 2021 году. В течение этого времени Рафаэль помог "красным дьяволам" завоевать Кубок Лиги и Кубок Англии.



Став свободным агентом, 31-летний француз отправился в "Комо", где получил контракт на два года с опцией продления на 12 месяцев.



В "Реале", другом своем бывшем клубе, Варан выиграл три титула Ла Лиги и четыре Лиги Чемпионов, а со сборной Франции становился победителем Чемпионата Мира 2018 года, поэтому Рафаэль значительно добавит опыта команде, возглавляемой бывшим полузащитником "Арсенала" и "Челси" Сеском Фабрегасом.