Эванс шокирован массовыми увольнениями в "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Джонни Эванс признался, что для него стало шоком решение нового совладельца клуба сэра Джима Рэтклиффа уволить 250 сотрудников.

В данный момент новые боссы "Юнайтед" проводят массовые увольнения в клубе, отказываясь от каждого пятого сотрудника.



Некоторые из увольняемых сотрудников были в последний момент сняты с самолета, когда команды Эрика Тен Хага готовилась вылететь в предсезонное турне по США, и это произвело тяжелое впечатление на Эванса и других игроков.



"Некоторые сотрудники являются друзьями, людьми, с которыми мы долгое время работали, и давними коллегами, поэтому, уверен, это чувствительно. Это сложно видеть. Новые владельцы чувствуют, что именно в этом направлении хотят двигаться, но это непросто для каждого".



"В данную минуту в клубе происходит так много изменений. Я имею ввиду уход людей, которых ты знаешь 20 лет. Особенно сейчас, когда мы в отъезде и проводим турне. Поэтому все мы слегка в неведении, но я уверен, все будет улажено и слегка прояснится к нашему возвращению. Но это сложно видеть — видеть уход людей, которых я давно знаю".



"Про работу на "Юнайтед" я могу сказать одну вещь. Все сотрудники здесь являются сплоченными. Это мощный персонал. Думаю, просто такова культура клуба", — цитирует Эванса Daily Mirror.