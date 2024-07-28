Мукоко ищет пристанище в Премьер-Лиге

Агент нападающего Юссуфы Мукоко объявил о планах своего клиента покинуть дортмундскую "Боруссию" и найти пристанище в Премьер-Лиге.

В прошлом сезоне Бундеслиги Мукоко принял участие в 20 матчах, лишь на четыре из них выходя в стартовом составе. Но даже сыграв только 613 минут, Юссуфа смог забить пять голов, что сделало его одним из лучших игроков немецкого первенства по скорострельности.



Сейчас Мукоко чувствует, что для своего развития ему нужно играть регулярно. К 19-летнему немцу уже существует огромный интерес со стороны европейских клубов.



В заявлении, распространенном агентом Патриком Уильямсом, говорится, что Мукоко будет искать пристанище в Англии, Испании и Франции.



Добавим, в прошлом Мукоко связывали с переходом в "Челси" и "Ньюкасл".