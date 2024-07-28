Мареска — о разгроме от "Селтика": "Это нормально"

Энцо Мареска Главный тренер "Челси" Энцо Мареска назвал "нормальным" поражение 1:4 от "Селтика" в предсезонном матче.

Накануне "Челси" был разгромлен "Селтиком" в Индиане, подсластив свое поражение голом Кристофера Нкунку с пенальти на 89-й минуте.

Этот результат был с тревогой воспринят болельщиками "Челси", однако Мареска не видит повода для беспокойства, учитывая товарищеский характер матча.

"Бесспорно, мы должны улучшить многие вещи при игре без мяча. Одна из таких вещей, с которыми не было порядка сегодня, касается игры с высокой линией обороны. Когда мяч не под прессингом, вам нужно отходить назад. Мы по-прежнему путаем некоторые вещи с мячом и без мяча".

"На мой взгляд, это нормально в данный момент. Мы пытаемся делать кое-что новое. Но, бесспорно, матч за матчем, тренировка за тренировкой мы станем готовы", — цитирует Мареску Daily Mail.


Метки Мареска, Селтик, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2024 21:00

Количество просмотров Просмотров: 320

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dexter 28.07.2024 21:20 # dexter
    "Нам не привыкать" - добавил Мареска.

    (ответить)

  2. suddenly 28.07.2024 21:17 # suddenly
    Энцо Малышев — о разгроме от "Селтика": "Это норма"

    (ответить)

  3. redwhitegun 28.07.2024 21:14 # redwhitegun
    Ебать там дебилы в руководстве сидят)

    (ответить)

  4. arsenal-win 28.07.2024 21:13 # arsenal-win
    Через полгода ждем такую же вьюху!

    (ответить)

  5. tihinya-moiyobir 28.07.2024 21:03 # tihinya-moiyobir
    По факту базарит физрук. Членси просто вернулся к своим историческим значениям, когда такие поражения были нормой. 20 летняя вспышка не должна вводить нас в заблуждение.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: