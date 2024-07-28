Мареска — о разгроме от "Селтика": "Это нормально"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска назвал "нормальным" поражение 1:4 от "Селтика" в предсезонном матче.

Накануне "Челси" был разгромлен "Селтиком" в Индиане, подсластив свое поражение голом Кристофера Нкунку с пенальти на 89-й минуте.



Этот результат был с тревогой воспринят болельщиками "Челси", однако Мареска не видит повода для беспокойства, учитывая товарищеский характер матча.



"Бесспорно, мы должны улучшить многие вещи при игре без мяча. Одна из таких вещей, с которыми не было порядка сегодня, касается игры с высокой линией обороны. Когда мяч не под прессингом, вам нужно отходить назад. Мы по-прежнему путаем некоторые вещи с мячом и без мяча".



"На мой взгляд, это нормально в данный момент. Мы пытаемся делать кое-что новое. Но, бесспорно, матч за матчем, тренировка за тренировкой мы станем готовы", — цитирует Мареску Daily Mail.