Мареска — о разгроме от "Селтика": "Это нормально"
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска назвал "нормальным" поражение 1:4 от "Селтика" в предсезонном матче.
Накануне "Челси" был разгромлен "Селтиком" в Индиане, подсластив свое поражение голом Кристофера Нкунку с пенальти на 89-й минуте.
Этот результат был с тревогой воспринят болельщиками "Челси", однако Мареска не видит повода для беспокойства, учитывая товарищеский характер матча.
"Бесспорно, мы должны улучшить многие вещи при игре без мяча. Одна из таких вещей, с которыми не было порядка сегодня, касается игры с высокой линией обороны. Когда мяч не под прессингом, вам нужно отходить назад. Мы по-прежнему путаем некоторые вещи с мячом и без мяча".
"На мой взгляд, это нормально в данный момент. Мы пытаемся делать кое-что новое. Но, бесспорно, матч за матчем, тренировка за тренировкой мы станем готовы", — цитирует Мареску Daily Mail.
28.07.2024 21:00
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Последние комментарии:
"Нам не привыкать" - добавил Мареска.
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Энцо Малышев — о разгроме от "Селтика": "Это норма"
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Ебать там дебилы в руководстве сидят)
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Через полгода ждем такую же вьюху!
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По факту базарит физрук. Членси просто вернулся к своим историческим значениям, когда такие поражения были нормой. 20 летняя вспышка не должна вводить нас в заблуждение.
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