Переход Де Хеа в "Дженоа" сорвался
Планируемое возвращение Давида Де Хеа в футбол сорвалось после того, как бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" не смог договориться с итальянским "Дженоа".
Де Хеа находится без клуба с прошлого лета, когда "Юнайтед" передумал продлевать его истекавший контакт и пригласил Андре Онана из "Аякса" на место Давида.
Недавно появилась информация, что Де Хеа близок к возобновлению игровой карьеры, однако Sky Sports утверждает, что переход Давида в "Дженоа" сорвался из-за "нереалистичных ожиданий по зарплате" 33-летнего голкипера.
"Дженоа" едва ли попытается перезапустить переговоры с Де Хеа и уже ищет альтернативные варианты по укреплению последнего рубежа.
28.07.2024 20:00
Просмотров: 596
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Недооценённый вратарь
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий