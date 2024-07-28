Переход Де Хеа в "Дженоа" сорвался

Планируемое возвращение Давида Де Хеа в футбол сорвалось после того, как бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" не смог договориться с итальянским "Дженоа".

Де Хеа находится без клуба с прошлого лета, когда "Юнайтед" передумал продлевать его истекавший контакт и пригласил Андре Онана из "Аякса" на место Давида.



Недавно появилась информация, что Де Хеа близок к возобновлению игровой карьеры, однако Sky Sports утверждает, что переход Давида в "Дженоа" сорвался из-за "нереалистичных ожиданий по зарплате" 33-летнего голкипера.



"Дженоа" едва ли попытается перезапустить переговоры с Де Хеа и уже ищет альтернативные варианты по укреплению последнего рубежа.