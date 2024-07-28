Артета: "В глазах Жезуса снова есть искра"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что к нападающему Габриэлю Жезусу вернулась его искра.

Минувшей ночью Жезус своим голом помог "Арсеналу" одержать волевую победу 2:1 над "Манчестер Юнайтед" в предсезонном матче в Лос-Анджелесе.



Артета чувствует, что 27-летний бразилец вернулся из отпуска в идеальных физических кондициях и готов оставить позади неудачный прошлый сезон, в котором он забил лишь четыре гола в 27 матчах Премьер-Лиги.



"Он выглядит действительно хорошо. Он выглядит резко. Летом он изменил много вещей".



"Он вернулся и снова находится в своем лучшем состоянии. А когда у тебя есть эта база, можно добавлять остальные вещи, но без этого основания у тебя нет игрока. Ему нужно быть в этом состоянии, чтобы показывать свою лучшую игру. Он осознал это. И я очень рад тем, что он показал сегодня".



"Что он сделал? Спросите его. Но мне это известно. Это факт, что он изменил многие вещи, и вы можете видеть это. Видеть по его игре, его ритму, его резкости, его движениям. И вы можете видеть, что в его глазах снова есть искра, потому что ему нужно кое-что доказать, и это хорошо", — цитирует Артету ESPN.